وزير التموين لـ"مصراوي": أتمنى المنتخب يفرح كل المصريين اليوم
وزير التموين على مصيلحي
كتب- مصطفى المنشاوي:
تمنى وزير التموين على مصيلحي، أن يفوز منتخب مصر اليوم على منتخب الكونغو في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، لتكليل ما تم من مجهود خلال الفترة الماضية حتى نعيد البسمة للشعب المصري.
وأضاف وزير التموين، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه سيكون حريص على متابعة المباراة ومشاهدتها من منزله لتشجيع المنتخب لحظة الإعلان عن الصعود رسميا لكأس العالم.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغولي مساء اليوم الأحد، على أستاد برج العرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.
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