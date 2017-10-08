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وزير التموين لـ"مصراوي": أتمنى المنتخب يفرح كل المصريين اليوم

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مصراوي Masrawy

وزير لـ"مصراوي": أتمنى يفرح كل المصريين اليوم

11:51 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

وزير التموين على مصيلحي

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمنى وزير التموين على مصيلحي، أن يفوز منتخب اليوم على منتخب الكونغو في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، لتكليل ما تم من مجهود خلال الفترة الماضية حتى نعيد البسمة للشعب المصري.

وأضاف وزير التموين، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه سيكون حريص على متابعة المباراة ومشاهدتها من منزله لتشجيع المنتخب لحظة الإعلان عن الصعود رسميا لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغولي مساء اليوم الأحد، على أستاد برج العرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات 2018.

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مصراوي Masrawy

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