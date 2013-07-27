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الحلقة (16) من "الشك": "فايق غالب" يقتل والدة زوجته

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الحلقة (16) من "الشك": "فايق غالب" يقتل والدة زوجته الحلقة (16) من "الشك": "فايق غالب" يقتل والدة زوجته

كتب : محمد أبوضيف منذ 14 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "الشك"، قيام زوج "وسيلة" بإبلاغ زوجة المحامي فايق غالب، بخيانة زوجها، وإبلاغ بموعد قيام عشيقته بعمل عملية جراحية لإجهاض ابنها منه، للتأكد من صحة قوله.

وتتجه زوجة المحامي فايق غالب في موعد إجراء "تونة" عشيقة زوجها بعملية الإجهاض، لتكتشف خيانته، وهو ما يتزامن مع وفاة عشيقته خلال إجراء العملية.

وتنشب مشاجرة بين والد زوجته ووالدتها، تنتهي بسقوط والدتها من على سلالم المنزل، وإصابتها بكدمات، ويهرع زوجها إلى الخارج للبحث عن إسعاف، وحينها يستغل فايق غالب الذي كان يراقب الموقف، ويقوم بقتل والدة زوجته المصابة، على مرأى من الخادمة، والتي يهددها بالقتل إن اعترفت عليه.

يشارك فى بطولة العمل كل من رغدة ومي عز الدين وحسين فهمي وصابرين ومكسيم خليل ونضال الشافعي وريم البارودي وأحمد عصام وكريم أبو زيد وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

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DMC

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