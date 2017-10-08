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الزراعة: تحميل مزارعي أقطان الإكثار الغير ملتزمين بالتوريد بمصاريف مقاومة الآفات

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مصراوي Masrawy

الزراعة: تحميل مزارعي أقطان الإكثار الغير ملتزمين بالتوريد بمصاريف مقاومة الآفات

11:40 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

الزراعة: تحميل مزارعي أقطان الإكثار الغير ملتزمين بالتوريد بمصاريف مقاومة الآفات

محصول القطن المصري

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد المنعم البنا،إن خطة النهوض بمحصول القطن المصري تشمل تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي الأقطان وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.

وأضاف البنا، في نص البيان الصادر اليوم الأحد، أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه.

وأكد البنا، ضرورة توعية مزارعي أقطان الإكثار بالمحافظات بسرعة توريد المحصول قبل منتصف أكتوبر الجاري، للاستفادة من علاوة الإكثار التي تم تحديدها بـ 100 جنيه للقنطار الواحد.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سيتم تحميل مزارعي أقطان الإكثار الغير ملتزمين بتوريد المحصول، بمصاريف مقاومة الآفات ودعم البذور، فضلًا عن حرمانهم من علاوة الإكثار، بسبب سوء استغلال بذور الاكثار والاخلال بالتعاقد الخاص بها.

وكلف وزير الزراعة، وفقًا للبيان، وكلاء الوزارة بالمحافظات المختلفة بإعداد حصر كامل لكافة مزارعي أقطان الإكثار، ومتابعة عمليات التوريد أولًا بأول، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل منح علاوة الإكثار لكل من قام بتوريد المحصول قبل منتصف أكتوبر الجاري.

وأكد البنا، حرص القيادة السياسية والحكومة في على إنجاح منظومة القطن المصري، للنهوض بالمحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالمياً.

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