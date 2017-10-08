القبض على موظف وعامل بتهمة سرقة جهاز تكييف من أحد المستشفيات في العجوزة
القبض على موظف وعامل بتهمة سرقة جهاز تكييف من أحد المستشفيات في العجوزة
11:43 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على موظف وعامل بعد سرقتهم جهاز تكييف من أحد المستشفيات بمنطقة العجوزة، وتم اخطار اللواء هشام العراقي مدير الأمن بالواقعة.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث العجوزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وتمكنوا من ضبط موظف، وعامل وبحوزتهم جهاز تكييف، حال مشاهدتهم القوات حاولوا الفرار، ولكن تم ضبطهم وتبين قيامهم بسرقة الجهاز من مستشفى.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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