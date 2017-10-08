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القبض على موظف بحوزته 14 تمثال أثري -(صور(

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مصراوي Masrawy

القبض على موظف بحوزته 14 تمثال أثري -(صور(

11:40 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

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كتب – فتحي سليمان وعلاء عمران:

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، القبض على (ع م م)، 36 سنة، عامل، مقيم بمنطقة منفلوط، بأسيوط، بحوزته 14 تمثال أوشابتي من الحجر الجيري.

ووردت معلومات لإدارة مباحث السياحة والأثار بأسيوط تفيد حيازة المتهم لقطع أثرية بقصد الإتجار فيها، وبمداهمة منزله تم العثور على 14 تمثال اوشابتي من الحجر الجيري مختلف الأحجام بأطوال تتراوح ما بين 8 سم حتى 18سم، و31 عمله معدنيه مختلفة الأحجام و2مسرجه من الفخار وتمثال من العاج مجوف من الداخل على شكل أحد ملوك الفراعنة بطول 6 سم وجعران من الحجر الجيري مطلي باللون الاسود وتميمة من الجرانيت الأسود بطول4 سم.

وقررت وزارة الأثار أثرية القطع المضبوطة، فتم التحفظ عليها وتحرير محضر ضد المتهم.

وضبط رجال مباحث السياحة والأثار "ا س م"، 47 سنة، موظف بالوحدة المحلية لمدينة الداخلة، بالوادي الجديد بحوزته تمثال حجري ذهبي اللون عليه نقوش ورسومات طوله 30سم واناء من الفخار طوله50 سم، ومومياء لطفل مغطاة بمادة طينيه طولها 70سم.

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهم للقطع الأثرية للاتجار فيها.

تحررت محاضر بالواقعتين، وأُحيلا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ووضع اللواء حسام نصر -مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتامين خطة أمنية محكمة تتضمن في أحد بنودها الحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي والمتمثلة في تأمين المناطق الاثرية وضبط متاجري وحائزي القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسه بقصد التنقيب عن الاثار مخالفه لأحكام القانون.

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