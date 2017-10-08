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قبل المباراة بساعات.. ننشر التحويلات المرورية المؤدية إلى استاد برج العرب

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مصراوي Masrawy

قبل المباراة بساعات.. ننشر التحويلات المرورية المؤدية إلى استاد برج العرب

11:33 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

قبل المباراة بساعات.. ننشر التحويلات المرورية المؤدية إلى استاد برج العرب

كتب – علاء عمران وفتحي سليمان:

تفقد اللواءان علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، وعصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطرق السريعة المؤدية إلى استاد برج العرب للتأكد من انتظام الخدمات المرورية، وانتشار القوات في أماكنها ووجه بانتشار الحملات المرورية، وحملات الرادار، والكشف عن المواد المخدرة، اثناء القيادة، والتنبيه على القوات المشاركة في عملية تأمين مباراة والكونغو بحسن معاملة الجمهور.

ويلتقي المصري مع منتخب الكونغو، اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب، في الساعة السابعة مساء، في إطار الجولة الخامسة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأعلنت إدارة المرور التحويلات المرورية من وإلى الاستاد وهي: القادم من القاهرة يسلك الطريق الصحراوي، تجاوز بوابة الرسوم حتى كوبري الكافوري حتى استاد برج العرب، والقادم من الساحل الشمالي حتى الكيلو 33 يميناً طريق المستجد حتى صينية المطار يساراً طريق الكافوري وحتى استاد برج العرب.

ويسلك القادم من الإسكندرية الطريق الصحراوي يميناً الكافوري حتى استاد برج العرب.
وأهابت الإدارة العامة للمرور الجمهور الالتزام بقواعد وأدب المرور حتى العودة إلى ذويهم سالمين.

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مصراوي Masrawy

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