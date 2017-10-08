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«نفس الإمكانيات ولكن أرخص».. 5 سيارات تضرب أسعار «مرسيدس S»

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مخطئ من يظن أن عشاق السيارات الفاخرة التي في الغالب ما تصل أسعارها إلى مستويات تفوق قدرات شرائح عديدة من جمهور السيارات، لا يهتمون بأسعار تلك الإصدارات التي تتمتع بالعديد من عوامل الترفيه والرفاهية والفخامة، والتي تتسم بمتعة القيادة والرفاهية الواضحة، وهو الأمر الذي يجعلهم لا يقبلون على شراء بعض الموديلات التي تتسم بأقصى مستويات الرفاهية والفخامة، وعلى رأسها "مرسيدس S: الشهير بكل إصداراتها.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "جيرز أوف بيز" المتخصص في السيارات، عددا من الموديلات التي تتمتع بنفس قدرات الرفاهية التي تمتلكها فئة "مرسيدس S" الشهيرة ولكن بأسعار أقل..

ليكزس LS 500h

تراهن عليها الشركة اليابانية لمنافسة عممالقة الإصدارات والموديلات الفاخرة في ألمانيا، كما أن وصول سعرها إلى 14 ألف دولار، ساهم بشكل واضح في أن تكون أحد أهم البدائل المميزة لإصدارات الفئة "S" من "مرسيدس".

كاديلاك CT6

تمثل طرازا فريدا من السيارات الفاخرة بشكل رئيسي، وتتمتع بقدرات خارقة على مستوى المحرك تصل بها إلى 3000 CC وقدرات تصل إلى 404 حصان بشكل رئيسي، كما أنها تمثل السيارة الرئيسية للشركة الأمريكية في الأسواق العالمية، وتعرض بأسعار لا تتجاوز 54 ألف دولار.

جينيسيس G90

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تعد أول إسهامات العلامة الفاخرة لشركة "هيونداي" الكورية في الأسواق العالمية، وتتمتع بثقة كبيرة من الجماهير على المستوى السوقي، حيث تتمتع بقدرات تصل إلى 420 حصان في بعض النسخ الخاصة منها.

فولفو S90

واحدة من السيارات التي تراهن عليها الشركة السويدية بشكل رئيسي على مدى السنوات الماضية، وتصدر في الأسواق مزودة بالعديد من القدرات الفنية والرفاهية بشكل رئيسي أسهم في انتشارها بالأسواق العالمية.

لينكولن

تعرض بسعر أقل مما تستحقه، فهي سيارة تتمتع بجميع التقنيات الحديثة على مستوى الرفاهية، إضافة إلى قوة محركها الواضحة للغاية، بفضل قدراته التي تصل إلى 600 حصان، وهو ما يجعلها قريبة للنسق الرياضي الفاخر.

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