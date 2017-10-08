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محافظ الإسكندرية: بدء فتح أبواب ستاد برج العرب أمام الجماهير

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محافظ الإسكندرية: بدء فتح أبواب ستاد برج العرب أمام الجماهير محافظ الإسكندرية: بدء فتح أبواب ستاد برج العرب أمام الجماهير

التحرير

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أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على بدء فتح بوابات استاد الجيش ببرج العرب، أمام الجماهير لحضور مباراة كرة القدم بين الوطني ونظيره الكونغو والتي ستقام بحضور ٦٥ ألف مشجع تقريبًا مساء اليوم في تمام الساعة السابعة، وذلك في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بروسيا ٢٠١٨. 

وأوضح "سلطان" أنه تم تخصيص المنطقة المحيطة للاستاد لاستقبال الأتوبيسات و سيارات الجماهير القادمة من الطريق الدولي الساحلي وللتأكد من مدى جاهزييته.

و كلَف "المحافظ" رئيس حي العامرية ثان، بالتنسيق مع إدارة المواقف لإقامة عدد ٢ موقف للسيارات والأتوبيسات قبل البوابة الرئيسية للاستاد بمساحة ١٠ أفدنة وتمهيدهم بمعدات الحي ليكون موقف للسيارات للجماهير القادمة من الطريق الدولي الساحلي، مشددًا على العمل في توسعة موقف السيارات الأساسي ليسع عدد أكبر من السيارات، مؤكدًا في الوقت ذاته على رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية بضرورة توفير عدد كبير من أتوبيسات النقل العام لنقل المشجعين إلى المباراة.

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رافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة و الدكتور محمد رضا عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية و المهندس أحمد عثمان رئيس حي العامرية ثاني.

 

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التحرير

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