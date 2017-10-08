الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

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قال أحمد فاروق، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن تغير اتجاه الرياح من شمالية شرقية وغربية إلى الجنوب تسبب في الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة، موضحا أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الأحد، لتسجل القاهرة 33 درجة، وتسجل غدا الإثنين 27 درجة.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية المصرية، اليوم، أن عودة درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى يعود إلى الاختلاف في الكتل الهوائية.

وأشار إلى قلة الرؤية في الشوائب العالقة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشمال الوجه البحري، إذ تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وسجلت درجات الحرارة في القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية 30 - 20، ومطروح 28 - 21، وبورسعيد 29 - 22، دمياط 29 - 22، السويس 34 - 22، ورفح 30 - 18.