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الحلقة (15) من "حائرات": "نسرين" تواصل اهتمامها بالأطفال مرضى السرطان

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الحلقة (15) من "حائرات": "نسرين" تواصل اهتمامها بالأطفال مرضى السرطان الحلقة (15) من "حائرات": "نسرين" تواصل اهتمامها بالأطفال مرضى السرطان

كتب : فاطمة النشابي منذ 13 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (15) من مسلسل "حائرات"، استمرار نسرين في مراعاة الأطفال مصابي مرض السرطان، بينما تستمر هيفاء على قرارها بعدم ترك المنزل بعد طلاق أحمد لها.

يذهب راغب لرؤية نورا يوميا وقت خروجها من المنزل للعمل لدى الأستاذ زهير، بينما يحاول جهاد استغلال مكتب نسرين عقب ما تعرض له من فوضي بسبب الهجوم الذي وقع على المديرية لتمرير أحد المعاملات.

تواصل نسرين تذكر خطبيها السابق وكيف كان الوضع بينهما، تفكر عائلة راغب في زواجه بإحدى البنات.

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم أسعد فضة وجهاد سعد ورشيد عساف ونادين خوري وفاديا خطاب وناهد حلبي وجيانا عيد ورندة مرعشلي وفايز قزق وضحى الدبس ولينا دياب وميرنا شلفون ومرح جبر وآخرون.

وتتناول فكرة العمل تجميع الأبطال في دائرة حكومية واحدة يعلمون فيها كموظفين، فتخلق المشاكل داخل العمل ليتم نقلها إلى البيوت بعد الانتهاء من الدوام الرسمي.

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DMC

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