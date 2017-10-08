إغلاق الطابق الخامس بمبنى مطار القاهرة لحين معرفة أسباب اندلاع الحريق

كتب - طه عبيد

قررت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، إغلاق الطابق الخامس من مبنى شركة ميناء القاهرة الجوي، عقب اندلاع حريق صباح اليوم، وذلك حتى تتم معاينة موقع الحادث من قبل النيابة، للتعرف على سبب اندلاع الحريق.

يذكر أنه نب حريق بالطابق الخامس بمطار القاهرة الدولي، وتصاعدت ألسنة الدخان داخل أدوار المبنى، وبناءً عليه تم الدفع بـ 3 سيارات حماية مدنية.

وأسفر الحريق عن إصابة 4 من العاملين باختناق، وتم التعامل مع 3 حالات منهم وتقديم الإسعافات الأولية، فيما تم نقل الحالة الرابعة إلى مستشفى مصر للطيران لاستكمال العلاج.