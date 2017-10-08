أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إغلاق الطابق الخامس بمبنى مطار القاهرة لحين معرفة أسباب اندلاع الحريق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إغلاق الطابق الخامس بمبنى مطار القاهرة لحين معرفة أسباب اندلاع الحريق

11:33 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

إغلاق الطابق الخامس بمبنى مطار القاهرة لحين معرفة أسباب اندلاع الحريق

كتب - طه عبيد

قررت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، إغلاق الطابق الخامس من مبنى شركة ميناء القاهرة الجوي، عقب اندلاع حريق صباح اليوم، وذلك حتى تتم معاينة موقع الحادث من قبل النيابة، للتعرف على سبب اندلاع الحريق.

يذكر أنه نب حريق بالطابق الخامس بمطار القاهرة الدولي، وتصاعدت ألسنة الدخان داخل أدوار المبنى، وبناءً عليه تم الدفع بـ 3 سيارات حماية مدنية.

وأسفر الحريق عن إصابة 4 من العاملين باختناق، وتم التعامل مع 3 حالات منهم وتقديم الإسعافات الأولية، فيما تم نقل الحالة الرابعة إلى مستشفى للطيران لاستكمال العلاج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالي يغادر إلى فرنسا لدعم مشيرة خطاب

    أخبار

  • السيطرة على حريق محدود بالطابق الخامس في مطار القاهرة

    أخبار

  • إلغاء إقلاع 5 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

    أخبار

  • تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

    أخبار

إعلان

69f63c2dcb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب