إنقاذ سفينة شحن ايرانية في الخليج

بوشهر، إيران (د ب أ)

ذكر مساعد مدير دائرة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر، جنوب إيران، محمد شكيبي نسب، أنه تم انقاذ سفينة شحن إيرانية في الخليج، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) اليوم الاحد.

ونقلت الوكالة عن شكيبي قوله إن السفينة كانت متجهة من الشارقة في الامارات إلى ميناء كناوه في الخليج إلا أن مركز البحث و الانقاذ البحري في ميناء عسلويه، جنوب إيران تلقي إنذارا حول عطل في محرك السفينة و مخاطر من تسرب المياه إلى داخلها.

وتابع أن السفينة كان علي متنها خمسة أشخاص مشيرا إلى أنه تم إرسال سفينة إلى مكان الحادث لإغاثة السفينة المنكوبة حيث تم اعادتها إلى رصيف بارس في ميناء عسلوية.