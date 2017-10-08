الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في محافظة الجوف

صنعاء ( د ب أ)

تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن اليوم الأحد من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة الجوف، 143 كم شمال شرق صنعاء.

وقال عبدالله الأشرف، الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع المليشيات (الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح) في منطقة البيضاء غرب مديرية المصلوب تمكنت من خلالها السيطرة على ثلاثة مواقع بالمحافظة".

وأشار الأشرف إلى أنه "تم التمترس في تلك المواقع وتأمينها، بعد مواجهات هي الأعنف بين الطرفين"، مؤكداً "سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا".

وتقول القوات الحكومية أنها باتت مسيطرة على معظم المناطق في المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية، وعلى حدود محافظتي مأرب النفطية، وصعدة (المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثية)، في حين لا تزال بعض المواقع تشهد معارك عنيفة بين الطرفين.