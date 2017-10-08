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رئيس وزراء اليابان: برنامجي الاقتصادي مثل تسلق الجبال

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء اليابان: برنامجي الاقتصادي مثل تسلق الجبال

11:20 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

رئيس وزراء اليابان: برنامجي الاقتصادي مثل تسلق الجبال

طوكيو (د ب أ)
أعرب رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي عن إصراره على مواجهة المشكلات الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك بطء معدل المواليد، في مناظرة تلفزيونية مع رئيسة حزب الامل اليوم الاحد، قبل الانتخابات العامة التي تجرى في 22 أكتوبر الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الاحد.

وقالت يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، التي تترأس حزب "الامل" إنها تسعى لتنشيط الاقتصاد الياباني، بالاستفادة من الطاقة في القطاع الخاص.

وأكد آبي، رئيس الحزب "الديمقراطي الليبرالي الحاكم إنجازاته في دعم الانشطة الاقتصادية"، مستشهدا بزيادة في نسبة فرص العمل للباحثين عن وظائف وتحسن في مؤشرات اقتصاديات أخرى.

وقارن آبي برنامجه للسياسة الاقتصادية بتسلق الجبال.

وقال آبي "أريد تحسين الاقتصاد أكثر" مشيرا إلى أن العقبات من هذه النقطة صعبة للغاية.

وأضاف "سأعالج أكبر تحد يواجه البلاد-قلة معدل المواليد والشيخوخة السكانية".

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