إنشاء 3 مدارس يابانية في مراكز الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أنهت سلطات محافظة الأقصر، إجراءات طرح المساحة المخصصة لإقامة مدرسة يابانية بمدينة الطود للقيام بأعمال البناء والإنشاءات.

وقال سيد الفيومي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار التوسع في إنشاء مدارس يابانية ضمن الأراضي المخصصة لإقامة مدارس يابانية بكل من مدن القرنة وأرمنت، والتي يجري تجهيز أوراقها استعدادًا لطرحها على الجهات المنفذة لكي تقوم بأعمال الإنشاءات.

وأضاف أنه تتم الآن إجراءات تحويل مدرسة سعد زغلول التجريبية، بمدينة القرنة إلى مدرسة يابانية، كما يتم حاليًا تجهيز وفرش مدرسة النيل الدولية بطيبة استعدادًا لافتتاحها واستقبال الطلاب بها قريبًا حيث من المتوقع أن تبدأ عملها عقب منتصف شهر أكتوبر الجاري.