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المتحدث العسكري: ضبط تكفيري وكمية من المخدرات بوسط سيناء

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المتحدث العسكري: ضبط تكفيري وكمية من المخدرات بوسط سيناء المتحدث العسكري: ضبط تكفيري وكمية من المخدرات بوسط سيناء

التحرير

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تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، اليوم الأحد، من القبض على تكفيري شديد الخطورة، يستقل دراجة نارية، في أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بشركة عاملة في أعمال التنمية بوسط سيناء.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم، أنه في إطار أخر تمكنت قوات التأمين من ضبط كمية من المواد المخدرة، مخبأة داخل أتوبيس، في أثناء مروره بنفق الشهيد أحمد حمدي.

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يذكر أن قوات حرس الحدود تمكنت، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2017، من ضبط حوالي 1800 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر، و6 كيلوجرامات من مواد الهيروين والأفيون والكوكايين المخدرة، و2 مليون قرص من المواد المخدرة، و33 كيلوجراما من جوهر الحشيش المخدر.

كما تم ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر، و40 ألف قاروصة سجائر مسرطنة، وعدد كبير من عبوات مستحضرات التجميل المغشوشة، وأكثر من 50 سيارة يتم استخدامها في عمليات التهريب، وكميات من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، و18 جهازا للتنقيب عن الذهب، و451 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.

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التحرير

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