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«القوى العاملة»: اليوم قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية

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«القوى العاملة»: اليوم قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية «القوى العاملة»: اليوم قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية

التحرير

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بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول طلبات الدفعة الثالثة من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث، من جميع محافظات الجمهورية، بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، مثل أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

ويستمر تلقي الطلبات حتى الخميس 21 أكتوبر الجاري، عدا يومي الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا. 

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وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا، طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف سعفان أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام 3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن 30 عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.

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التحرير

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