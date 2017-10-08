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الحزب الشيوعي الصيني: معاقبة 1.343 مليون مسؤول منذ 2012

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مصراوي Masrawy

الحزب الشيوعي الصيني: معاقبة 1.343 مليون مسؤول منذ 2012

11:14 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

الحزب الشيوعي الصيني: معاقبة 1.343 مليون مسؤول منذ 2012

الحزب الشيوعي الصيني

بكين (د ب أ)

أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني الأحد أنها عاقبت نحو 1.343 مليون مسؤول حزبي في مختلف أنحاء الصين خلال الفترة ما بين المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، الذي عقد في نوفمبر 2012 حتى نهاية يونيو الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الاحد.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي إن المسؤولين المعاقبين كانوا على مستوى البلدات أو أقل، بمن فيهم 648 ألف مسؤول قروي.

وأكدت اللجنة أن عملها المذكور يعكس سياسة الحزب الشيوعي الصيني بتوسيع نطاق الحوكمة الصارمة لتصل إلى المنظمات على مستوى البلدات والقرى.

وأضافت اللجنة إنها نفذت كذلك عمليات فحص ومراقبة لـ 155 ألف منظمة حزبية في السنوات الخمس الماضية، وحولت 65 ألف دليلا ماديا حول المشاكل التي تتعلق بمخالفات المسؤولين لإجراء المزيد من التحقيقات معهم.

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