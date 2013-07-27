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الحلقة (15) من "ياسمين عتيق": عقد قران "جورية" على "جواد الصباغ"

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الحلقة (15) من "ياسمين عتيق": عقد قران "جورية" على "جواد الصباغ" الحلقة (15) من "ياسمين عتيق": عقد قران "جورية" على "جواد الصباغ"

كتب : محمد أبوضيف منذ 8 دقائق

شهدت الحلقة (15) من مسلسل "ياسمين عتيق"، قيام "زمردة" بالتخطيط للتخلص من "جولدة" سيدة خان الدكة.

فيما قام رشيد الشوملي بلقاء جواد الصباغ لمحاولة إثنائه عن الزواج من جورية، ومحاولة الخوض عرضها، مشيرا إلى لجوئها إلى خان الدكة هربا من الزواج من أبو العز، وهو ما لم يطيقه جواد، وحاول قتل "الشومالي" وهدده بالقتل، إن خاض في عرضها مرة أخرى.

وقد أثار رشيد الشوملي تهجم جواد الصباغ عليه، أمام العاملين بالعمل، وقام يخطط للتخلص منه، بالاتفاق مع البلطجية.

فيما عقد قران "جورية" على "جواد الصباغ".

المسلسل السوري "ياسمين عتيق" تدور أحداثه عن مرحلة مهمة من تاريخ دمشق، تبدأ بحكم الوالي رؤوف الباشا، مرورا بحكم علو باشا وسليم باشا، وصولا لحملة إبراهيم باشا وما وصلت له البلاد من ازدهار.

ويرصد العمل التلون الطائفي والإنساني بين المسلمين والمسيحيين واليهود، وهي البيئة الاجتماعية التي كانت سائدة في مرحلة زمنية هامة من دمشق.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي، وإخراج المثني صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وإمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.

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