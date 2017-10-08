النيابة تعاين حريق مبنى إداري بميناء القاهرة الجوي

كتب - محمود السعيد:

انتقل فريق من نيابة النزهة، برئاسة المستشار شريف معتز، اليوم الأحد، لمعاينة موقع حريق نشب في أحد المباني الإدارية بميناء القاهرة الجوي.

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي للفحص والمعاينة ورفع البصمات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء تحرياتها حول الواقعة، واستدعاء العاملين لاستجوابهم.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المكاتب بالطابق الخامس من المبني الإداري لشركة ميناء القاهرة الجوي؛ وتم على الفور الدفع بأربع سيارات إطفاء للتعامل مع النيران وإخمادها.

وأسفر الحريق عن إصابة 4 موظفين باختناقات جراء تصاعد الدخان الكثيف؛ وتم علاج 3 منهم بموقع الحادث، فيما نقل الرابع إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.