وزير التعليم العالي يغادر إلى فرنسا لدعم مشيرة خطاب

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد ، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متوجهًا إلى فرنسا في زيارة تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يشارك "عبد الغفار"،خلال الزيارة، في فعاليات منظمة اليونسكو، ودعم المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب، لقيادة المنظمة العالمية.

وأعلنت مصادر أمنية بالمطار، أنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير التعليم العالي، باستراحة كبار الزوار بالمطار، للسفر على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس.

ومن المقرر أن ينضم وزير التعليم العالي، إلى الوفد المصري الموجود في اليونسكو، بقيادة سامح شكري، وزير الخارجية، والمشاركة في الجهود المبذولة لدعم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لقيادة المنظمة الدولية خلال جولة الانتخابات الأولى، والتي تجرى غدًا الإثنين.