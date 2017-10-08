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المتحدث العسكري: القبض على تكفيري شديد الخطورة بوسط سيناء- صور

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: القبض على تكفيري شديد الخطورة بوسط سيناء- صور

11:09 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

المتحدث العسكري: القبض على تكفيري شديد الخطورة بوسط سيناء- صور

القبض على تكفيري

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من القبض على فرد تكفيري شديد الخطورة يستقل دراجة نارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة لإحدى الشركات العاملة في أعمال التنمية بوسط سيناء.

وقال العقيد اركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الأحد، أنه فى إطار أخر تمكنت قوات التأمين من ضبط كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل أتوبيس أثناء مروره بنفق الشهيد أحمد حمدي.

هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

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