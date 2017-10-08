أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. التحرير

دراسة: تسمم الحمل قد يحدث بسبب نشاط جيني زائد

Google+ Print
دراسة: تسمم الحمل قد يحدث بسبب نشاط جيني زائد دراسة: تسمم الحمل قد يحدث بسبب نشاط جيني زائد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعد تسمم الحمل الأكثر خطورة من ضغط الدم المرتفع في أثناء الحمل، ويمكن أن يكون قاتلا للأم والطفل.. ومن المعروف أن بدء تسمم الحمل يكون من المشيمة، إلا أن أسبابه الجذرية لا تزال لغزا محيرا إلى حد كبير.

فقد نشر الفريق البحثي الدولي برئاسة ماكس ديلبروك للطب الجزيئي، مؤخرا نتائج جديدة في المجلة العلمية "سيركولاتيون"، التي كشف خلالها عن أن تسمم الحمل ليس في الواقع مرضا واحدا تسببه فقط عوامل وراثية.

وأظهرت اختباراتهم على عينات المشيمة أن الجينات المنظمة جينيا تلعب الدور الهام.. كما طور الفريق البحثي نموذجا في المختبر للاضطراب الذي يدل على عدم التقيد بعامل نسخ مهم.

شاهد أيضا

وقام الباحثون بمقارنة عينات لأنسجة المشيمة والتركيب الوراثي للمرضى الذين يعانون من تسمم الحمل مقارنة مع أولئك النساء الأصحاء.. فقد تم تحليل كامل المواد الجينية للجينات التي تم التعبير عنها في المشيمة المعتلة، مقابل المشيمة الصحية والتحقق من تعطل الجينومية التي تعطل، والتي تشير إلى بعض الجينات التي تسبب خللا في كروموسوم الأب أو الأم.. وهذا أدى بهم لتحديد ما يسمى الجين DLX5، ويشارك في تنظيم نشاط الجينات الأخرى في تسمم الحمل.. عادة هذا الجين يكون مطبوعا على كروموسوم الأب للسيطرة على الجرعة المناسبة للتعبير الجيني بسبب فقدان التنظيم عن طريق طبع DLX5.. وقد أظهرت 70% من العينات المأخوذة من مرضى تسمم الحمل أن هذا الجين هو المتسبب فيها.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تثبت أن التغيير في تنظيم الجينات الوراثية يمكن أن يسهم في تسمم الحمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟