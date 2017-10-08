شاشات عملاقة لعرض مباراة مصر على كورنيش المنيا
شاشات عملاقة لعرض مباراة مصر على كورنيش المنيا
11:07 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
المنيا ــ ريمون الراوي:
بدأت عدد من المقاهي بمحافظة المنيا، تجهيز شاشات عملاقة، لعرض مباراة مصر والكونغو على مقاهي منطقة كورنيش النيل بالمنيا.
وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن أغلب مراكز الشباب سيتم عرض المباراة داخلها من خلال شاشات التليفزيون بها.
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