شاشات عملاقة لعرض مباراة مصر على كورنيش المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

بدأت عدد من المقاهي بمحافظة المنيا، تجهيز شاشات عملاقة، لعرض مباراة مصر والكونغو على مقاهي منطقة كورنيش النيل بالمنيا.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن أغلب مراكز الشباب سيتم عرض المباراة داخلها من خلال شاشات التليفزيون بها.