إزالة 30 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا
إزالة 30 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا
11:07 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
أرشيفية
المنيا ــ ريمون الراوي:
أزالت الوحدات المحلية لكل من مركزي مطاي ومغاغة بالمنيا، 30 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات الإزالة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي وقسم حماية الأراضي من أجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وحرم الطريق العام.
أوضح التقرير الذي أعدته الوحدات المحلية، أن الحملات أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد بمركز ومدينة مطاي على الأرض الزراعية (ائتمان زراعي) بقرية (أولاد الشيخ علي) التابعة للوحدة المحلية لقرية بردنوها وقرية (سيله الغربية) التابعة للوحدة المحلية لقرية منبال بمساحة 18 قيراطًا و12 سهمًا.
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