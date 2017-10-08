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إزالة 30 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 30 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

11:07 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

إزالة 30 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أزالت الوحدات المحلية لكل من مركزي مطاي ومغاغة بالمنيا، 30 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات الإزالة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي وقسم حماية الأراضي من أجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية وحرم الطريق العام.

أوضح التقرير الذي أعدته الوحدات المحلية، أن الحملات أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد بمركز ومدينة مطاي على الأرض الزراعية (ائتمان زراعي) بقرية (أولاد الشيخ علي) التابعة للوحدة المحلية لقرية بردنوها وقرية (سيله الغربية) التابعة للوحدة المحلية لقرية منبال بمساحة 18 قيراطًا و12 سهمًا.

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