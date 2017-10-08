مدير أمن الإسكندرية يتفقد الأكمنة الثابتة بمحيط استاد برج العرب

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، يرافقه اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، صباح اليوم الأحد، التمركزات الأمنية والأكمنة الثابتة على الطرق المؤدية لاستاد برج العرب.

ويستضيف ملعب برج العرب، السابعة مساء اليوم، مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكونغولي، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويتصدر المنتخب المصرى المجموعة الخامسة فى التصفيات برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 8 نقاط ثم غانا برصيد 6 نقاط وأخيراً الكونغو برصيد نقطة واحدة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، موقف السيارات بمحيط استاد برج العرب، وذلك للاطمئنان على توفير مساحات كافية وممهدة لاستقبال الأتوبيسات وسيارات الجماهير القادمة من الطريق الدولي الساحلي.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص البوابات أرقام 5 و 6 و 7 و 8 لدخول الجماهير والبالغ عددهم نحو 65 ألف مشجع، بينما تم تخصيص البوابة رقم 4 للخروج فقط والبوابة رقم 2 لدخول الإعلاميين والصحفيين.