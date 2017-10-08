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السيطرة على حريق ببرج سكني في القليوبية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق ببرج سكني في القليوبية

11:02 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق ببرج سكني في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، وقوات الدفاع المدني، على حريق محدود أعلى سطح برج سكني مكون من 12 دور بشارع الرياح التوفيقي بمدينة بنها، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من نجوى العشيري رئيس مجلس ومدينة بنها، بنشوب حريق أعلى سطح برج سكني مكون من 12 دور بشارع الرياح التوفيقي، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعمارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

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