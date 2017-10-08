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سقوط شقيقين بـ12 طربة حشيش و99 لفافة هيروين في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

سقوط شقيقين بـ12 طربة حشيش و99 لفافة هيروين في الإسكندرية

10:51 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

سقوط شقيقين بـ12 طربة حشيش و99 لفافة هيروين في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على شقيقين بمنطقة المنتزه لإتجارهما في المواد المخدرة وضبط بحيازتهما 12 طربة لمخدر الحشيش و99 لفافة هيروين وبندقية وفرد خرطوش.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه تفيد قيام كلاً من "ى. م. أ" 39 عامًا، عاطل، شهرته "ياسر الشباسي" وشقيقه "أ. م. أ" 37 عامًا، شهرته "إسلام الشباسي"، بمزاولة نشاط إجرامي والاتجار بالمواد المخدرة.

وداهمت قوات الأمن منزل المتهمين بمنطقة المندرة قبلي، وضبط بحيازة الأول 12 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالي 3 كيلو جرام، و99 لفافة لمخدر الهيروين، تزن 200 جرام وبندقية خرطوش عيار 12 تركي الصنع وهاتفي محمول.

وضبط بحيازة المتهم الثاني فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 وطلقة من ذات العيار ومبلغ مالي 1235جنيها وهاتف محمول.

واعترف المتهمان في التحقيقات بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والهواتف المحموله للإتصال بعملائهما.

حُرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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