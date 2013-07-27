الحلقة (16) من "ياسمين عتيق": "زمردة" تقتل "جولدة"

كتب : محمد أبوضيف منذ 5 دقائق

شهدت الحلقة (16) من المسلسل السوري "ياسمين عتيق"، قيام "زمردة" بقتل "جولدة" سيدة خان الدكة، وتقديم الخنجر الذي استخدمته في الجريمة لشقيقها.

كما حاول رجال رشيد الشومالي قتل جواد الصباغ، ولكن تدخل الأب تومة، ساعد في إنقاذ حياته، بعد إخراج الرصاصة من كتفه.

المسلسل السوري "ياسمين عتيق" تدور أحداثه عن مرحلة مهمة من تاريخ دمشق، تبدأ بحكم الوالي رؤوف الباشا، مرورا بحكم علو باشا وسليم باشا، وصولا لحملة إبراهيم باشا وما وصلت له البلاد من ازدهار.

ويرصد العمل التلون الطائفي والإنساني بين المسلمين والمسيحيين واليهود، وهي البيئة الاجتماعية التي كانت سائدة في مرحلة زمنية هامة من دمشق.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي، وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.