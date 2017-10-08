وزير التجارة يتوجه إلى المغرب لبحث دعم العلاقات بين البلدين
وزير التجارة يتوجه إلى المغرب لبحث دعم العلاقات بين البلدين
11:02 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب - طه عبيد
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة ، متوجهًا إلى كازابلانكا المغربية.
ومن المقرر أن تستغرق زيارة "قابيل" ثلاثة أيام، يشارك خلالها في بعض الفعاليات العربية التي تتناول دعم علاقات التعاون في مجالات الصناعة والتعدين "إيدمو".
وتشمل زيارة "قابيل"، لقاء عددًا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين ، خاصةً في المجالات الصناعية والتجارية، للعمل على زيادة الاستثمارات المغربية في مصر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون في مجال التمور يعكس أواصر الصداقة
-
سامح شكري يتوجه إلى باريس لدعم مشيرة خطاب مرشحة اليونسكو
-
هاني عازر خبير الأنفاق العالمي يغادر إلى فرانكفورت الألمانية
-
حمادة هلال يطير إلى نيويورك لإحياء حفل 6 أكتوبر
إعلان
إعلان