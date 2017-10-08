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وزير التجارة يتوجه إلى المغرب لبحث دعم العلاقات بين البلدين

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مصراوي Masrawy

وزير التجارة يتوجه إلى المغرب لبحث دعم العلاقات بين البلدين

11:02 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

وزير التجارة يتوجه إلى المغرب لبحث دعم العلاقات بين البلدين

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة ، متوجهًا إلى كازابلانكا المغربية.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة "قابيل" ثلاثة أيام، يشارك خلالها في بعض الفعاليات العربية التي تتناول دعم علاقات التعاون في مجالات الصناعة والتعدين "إيدمو".

وتشمل زيارة "قابيل"، لقاء عددًا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين ، خاصةً في المجالات الصناعية والتجارية، للعمل على زيادة الاستثمارات المغربية في .

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