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وضعت مولودتها على المسرح وانتحر ابنها لهذا السبب.. ما لا تعرفه عن رفيعة الشال

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وضعت مولودتها على المسرح وانتحر ابنها لهذا السبب.. ما لا تعرفه عن رفيعة الشال وضعت مولودتها على المسرح وانتحر ابنها لهذا السبب.. ما لا تعرفه عن رفيعة الشال

التحرير

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ملامحها الهادئة، وهيئتها الجسمانية، وصوتها الناعم، كلها عوامل ساعدتها على تأدية دور الأم بسهولة في أفلام السينما القديمة، رغم أنها لم تدخل مجال التمثيل في عمر متقدم، لكن هكذا حصرها المخرجون في دور الأم.

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رفيعة الشال، واحدة من أشهر أمهات السينما المصرية، ولدت في  8 أكتوبر 1904، وعشقت التمثيل منذ طفولتها، حتى إنها تركت المدرسة وهي في الرابعة عشرة من عمرها، لتعمل في إحدى الفرق المسرحية، وعندما تأكدت من موهبتها اتجهت إلى معهد التمثيل لصقلها بشكل أكاديمي، ثم عملت مع عملاق المسرح جورج أبيض، لتشارك بعد ذلك ضمن الرعيل الأول في الإذاعة المسرحية، حيث أسهمت في إنجاح أعمال إذاعية شهيرة منها "ساعة لقلبك".

نالت حظها من السينما فور ظهورها في ، إذ شاركت للمرة الأولى عام 1942 في فيلم "ليلى"، مع الراحلة ليلى مراد، ثم فيلم "سلامة"، عام 1945، مع كوكب الشرق أم كلثوم، إلا أن أشهر الأفلام التي شاركت فيها كان فيلم "الوسادة الخالية"، مع العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، عام 1957، وبلغ عدد الأفلام السينمائية التي ظهرت فيها قرابة الخمسين فيلما.

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على مستوى الحياة الاجتماعية، تزوجت الراحلة "رفيعة الشال"، للمرة الأولى من زميلها الفنان "فرج النحاس"، الذي اشتهر بتمثيله شخصية "مرزوق أفندي"، في الحلقات التي كانت تحمل نفس الاسم في البرنامج الإذاعي الشهير "ربات البيوت"، وكانت قد تعرفت عليه أثناء عملهما معا في المسرح، وقد أثمر ذلك الزواج عن "ابن" مات منتحرا عام 1954 وهو في السنة النهائية بكلية طب قصر العيني، وقد كان سبب انتحاره هو فشله في الزواج من البنت التي أحبها.

أصيبت "الشال" بصدمة شديدة، لكن بعد فترة رزقها الله بابنة سمتها "أميرة"، بقيت معها حتى أيامها الأخيرة. وقصة إنجابها تبدو طريفة، حيث وضعتها أثناء رحلة لفرقتها المسرحية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وبعد أن أسدل الستار سقطت على الأرض ووضعت المولودة في لحظتها.

تزوجت للمرة الثانية من الفنان "حسن البارودي"، والتي حملت لقبه بعد الزواج منه فأصبح اسمها "رفيعة البارودي"، وفي  10 يونيو 1962 توفيت رفيعة الشال عن عمر ناهز 58 عاما.

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