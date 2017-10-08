والدته يهودية حفظته القرآن وجده رفض «كامب ديفيد».. 10 معلومات عن كريم قاسم

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كان أول من عرف النجومية بين ثلاثي فيلم "أوقات فراغ"، الذي قدمه مع زميله "أحمد حاتم، وعمرو عابد" في عام 2006، كأن عدسة كاميرا السينما عشقت ملامحه الصغيرة،، فسرعان ما عُرضت عليه أدوار البطولة، ومنها انتقل للدراما التليفزيونية، حيث جمهور بسمات مختلفة، وخلال فترة وجيزة استطاع أن يثبت موهبته، ويحجز لنفسه مكانا على خريطة ترشيحات المخرجين للأعمال الفنية.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنان الشاب كريم قاسم.

1- اسمه بالكامل "كريم أحمد محمود قاسم"، ولكنه اشتهر فنيا بـ"كريم قاسم".

2- ولد في مدينة القاهرة يوم 8 أكتوبر 1986.

3- والدته هي الراحلة "ماجدة هارون"، التي رأست الطائفة اليهودية في مصر، وجده لأمه هو "شحاتة هارون"، أحد المناضلين المصريين اليهود الذين رفضوا الخروج من مصر بعد إقامة دولة إسرائيل في عام 1948، وجده لوالده هو "محمود قاسم"، العميد الأسبق لكلية دار العلوم.

4- أوضح في لقاء تليفزيوني مع برنامج "معكم"، على قناة "سي بي سي"، أنه لم يكن يعلم في طفولته أن أمه يهودية الديانة، موضحا أنه اكتشف بالصدفة أن والدته يهودية عندما عاد مرة من المدرسة وحكى مع أخته عن صفات اليهود، وفاجأته شقيقته بأن والدته يهودية.

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5- اعتقل جده "هارون" عدة مرات عامي 1967 و1975، كما أنه حاول التطوع لمساندة القوات المسلحة بعد نكسة 67، لكن النظام آنذاك رفض ورأى أن مكانه هو السجن.

6- كشف "قاسم" أن جده اليهودي كان رافضا لمعاهدة "كامب ديفيد" التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع إسرائيل عام 1978.

7- قال إن والدته كانت تحفظه القرآن الكريم رغم ديانتها اليهودية، موضحا أن والدته درست الشريعة الإسلامية لأنها كانت تعمل في مهنة المحاماة، وكانت تعرف عن الدين الإسلامي الكثير.

8- تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل في عدة ورش تمثيلية في لندن وباريس، كما التحق باستوديو "الممثل" تحت إشراف الفنان أحمد كمال.

9- اختاره المنتج "حسين القلا" ليكون أحد أبطال فيلمه "أوقات فراغ"، في عام 2006، الذي احتفت به الصحافة المصرية وقت صدوره لتناوله قضية هامة تلامست مع واقع الحياة المعاش في ذلك الوقت.

10- شارك في العديد من الأفلام السينمائية المصرية مثل: "الماجيك، بالألوان الطبيعية، إي.يو.سي، مصور قتيل، ولاد رزق، سمكة وصنارة"، إضافة إلى الفيلم العالمي "the first line"، فضلا عن اشتراكه في عدد من المسلسلات مثل: "الجماعة، خاص جدا، البيوت أسرار، الكابوس".