محافظ مطروح يصدق على دعم الكهرباء بـ83 مليون جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب:- محمد العمدة

صدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأحد، على دعم قطاع الكهرباء بـ83 مليون جنيه، لأعمال التوسعات بمحطة محولات الألبان بجهد 66/22/11 كيلو فولت، والتي تعد المصدر الأساسي لتغذية مدينة مرسى مطروح، وذلك لمواجهة الارتفاع المتوقع في الأحمال نتيجة التوسعات الحالية والمشروعات الاستثمارية الجديدة والمستقبلية بالمحافظة، وبالتعاون مع شركة كهرباء البحيرة.

وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات مع تحقيق الصالح العام، وبما يتوافق مع خطوات التنمية المتسارعة والمشروعات الاستثمارية الجديدة بمطروح.

شاهد أيضا

وقال سعيد خليل، رئيس شركة كهرباء مطروح، إن التوسعات الجديدة تشمل إنشاء خط جديد مزدوح الدائرة جهد 66 ك.ف، من محطتي محولات مطروح الرئيسية بوادي ماجد، ومحطة محولات الألبان بطريق القصر، إذ سيتم اضافة محول سادس إلى 5 محولات قائمة بمحطة الألبان لرفع قدرتها من 125 إلى 150 ميجا فولت أمبير.

وأضاف خليل أنه من المقترح تغذية المحطة من خلال مسارين: الأول عبارة عن خط هوائى بطول 11,7 كم، والثاني إضافة جزء كابلات بطول 5,5 كم ليكون موازيا للخط القائم حاليا.