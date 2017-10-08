أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ مطروح يصدق على دعم الكهرباء بـ83 مليون جنيه

Google+ Print
محافظ مطروح يصدق على دعم الكهرباء بـ83 مليون جنيه محافظ مطروح يصدق على دعم الكهرباء بـ83 مليون جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- محمد العمدة

صدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأحد، على دعم قطاع الكهرباء بـ83 مليون جنيه، لأعمال التوسعات بمحطة محولات الألبان بجهد 66/22/11 كيلو فولت، والتي تعد المصدر الأساسي لتغذية مدينة مرسى مطروح، وذلك لمواجهة الارتفاع المتوقع في الأحمال نتيجة التوسعات الحالية والمشروعات الاستثمارية الجديدة والمستقبلية بالمحافظة، وبالتعاون مع شركة كهرباء البحيرة.

وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات مع تحقيق الصالح العام، وبما يتوافق مع خطوات التنمية المتسارعة والمشروعات الاستثمارية الجديدة بمطروح.

شاهد أيضا

وقال سعيد خليل، رئيس شركة كهرباء مطروح، إن التوسعات الجديدة تشمل إنشاء خط جديد مزدوح الدائرة جهد 66 ك.ف، من محطتي محولات مطروح الرئيسية بوادي ماجد، ومحطة محولات الألبان بطريق القصر، إذ سيتم اضافة محول سادس إلى 5 محولات قائمة بمحطة الألبان لرفع قدرتها من 125 إلى 150 ميجا فولت أمبير.

وأضاف خليل أنه من المقترح تغذية المحطة من خلال مسارين: الأول عبارة عن خط هوائى بطول 11,7 كم، والثاني إضافة جزء كابلات بطول 5,5 كم ليكون موازيا للخط القائم حاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟