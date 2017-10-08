ننشر خطة المرور لمباراة مصر والكونغو.. ومصدر: نسقنا مع جميع الجهات

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بالإدارة المركزية العامة للمرور، إن الإدارة استعدت بخطة تنسيقية لمباراة مصر والكونغو، اليوم الاحد، موضحاً أن الأمور ستسير بشكل منتظم على كافة الطرق المؤدية إلى استاد برج العرب بالإسكندرية من الآن وحتى انتهاء المباراة.

ويلتقي المنتخب المصري مع منتخب الكونغو، اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب، في الساعة السابعة مساء، في إطار الجولة الخامسة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم توفير خدمات مرورية على الطريق الصحراوي، لتنظيم دخول الجماهير القادمة من الإسكندرية والقاهرة".

وتشمل خطة المرور تعزيز جميع المحاور والطرق المؤدية إلى الاستاد بخدمات مرورية إضافية وأوناش لرفع الأعطال وتسيير حركة المرور.

كما تتضمن الخطة نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور، وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى التنسيق مع شرطة المرافق لنشر قواتها ورفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد.

وناشد المصدر المواطنين المتوجهين إلى المباراة الالتزام بتعليمات ضباط المرور في مناطق الاستاد والطريق الصحراوي لتسهيل الحركة المرورية.

وتابع المصدر: "ننفذ تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشأن التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة المعنية بتنظيم وتأمين المباراة"، موضحًا أن بوابات الاستاد سيتم فتحها من الثانية عشرة ظهراً.

وبدأت وزارة الداخلية في تنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بتأمين المباراة حيث وجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مساعديه، بوضع خطة أمنية ومرورية شاملة لتأمين المباراة، وتحقيق راحة الجماهير، من خلال تحقيق سهولة وسيولة مرورية في الوصول إلى منطقة الاستاد، وصولا للمدرجات.

وعقدت قيادات أمنية بوزارة الداخلية عدة لقاءات مع جميع الأجهزة المعنية بتنظيم المباراة؛ لضمان خروجها بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة مصر.

وأعلن أنه سيتم فتح أبواب استاد برج العرب ظهر اليوم، وستغلق أبوابه في الخامسة مساءً أو فور اكتمال السعة المقررة من قبل وزارة الداخلية لحضور الجماهير، والمحددة بـ65 ألف مشجع، وذلك حرصا على سلامة وأمان الجماهير.

وشدد المصدر، على أنه لن يسمح بدخول أي مشجع لا يحمل تذكرة للمباراة ممهورة بأختام الجهات المعنية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه لن يسمح بانتظار السيارات بمحيط الاستاد.

وأكد المصدر الأمني، وجود كاميرات مراقبة تلفزيونية عالية التقنية مثبتة داخل الاستاد، وبمحيطه الخارجي، وكذلك بالمحاور الرئيسية المؤدية إليه، لرصد أية مخالفات قد تحدث واتخاذ اللازم قانونا بشأنها، محذرا من أن أي مشجع سيحاول تعكير صفو الجو الرياضي للمباراة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله على الفور.

ويقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المحيط الداخلي والخارجي للإستاد، بالاستعانة بالكلاب البوليسية، وتستمر عملية التمشيط حتى انتهاء المباراة.