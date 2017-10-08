إصابة شاب بكسور سقط من الطابق العاشر في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب شاب بكسور مضاعفة، إثر سقوطه اليوم الأحد، من أعلى سطح عقار يقيم به على ارتفاع 10 طوابق، في شارع جلال، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

وورد لقسم شرطة دمنهور من "مصطفى. ح. م" 27 عامًا، ومقيم برج التقوى، شارع جلال، دائرة القسم، بسقوط شخص من أعلى العقار سكنه.

بالانتقال والفحص تبين سقوط "محمد. ش. ع" 24 عامًا، عامل، ومقيم أبو الريش، دائرة القسم من أعلى الطابق العاشر بالعقار المشار إليه، ما أدى لإصابته باشتباه كسر بالعضد الأيمن والفخذ الأيسر والحالة العامة غير مستقرة، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام للعلاج ولايمكن استجوابه.

بسؤال المبلغ قرر أن المصاب نجل خالته، ومقيم طرفه وأثناء محاولته القفز من العقار سكنه لعقار مجاور لاستقلال الأسانسير، اختل توازنه وسقط وحدثت إصابته، بسؤال والد المصاب " شعبان. ع. خ" 62 عامًا بالمعاش ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ماتقدم، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.