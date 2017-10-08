كوبا تكرم "تشي" جيفارا بعد نصف قرن على وفاته

(أ ف ب):

تكرم كوبا اليوم، الأحد، في مدينة سانتا كلارا بوسط البلاد ذكرى الزعيم الأرجنتيني الثائر ارنستو "تشي" جيفارا الذي قتل قبل خمسين عامًا في أدغال بوليفيا.

وسيترأس راوول كاسترو مراسم الاحتفال الذي ينظم للمرة الأولى في غياب شقيقه فيدل كاسترو الذي توفي في نهاية 2016، في المدينة الواقعة على بعد نحو 300 كلم شرق العاصمة الكوبية ودفن فيها رفات قائد الثورة واثنين من رفاقه.

والتغيير الآخر هذه السنة هو ان آخر حركتي تمرد يساريتين في القارة، "القوات الثورية المسلحة الكولومبية" (فارك) و"جيش التحرير الوطني" التي تستوحي مبادئها من "تشي" تحديدا، تقومان اما بتسليم السلاح أو التفاوض حول السلام في كولومبيا.

وكان جندي بوليفي أعدم ارنستو "تشي" جيفارا الذي كان في التاسعة والثلاثين من العمر، في التاسع من أكتوبر 1967. لكن في كوبا يتم إحياء هذه الذكرى سنويا في الثامن من أكتوبر يوم اسره في قرية في الانديس.

وستنظم الاحتفالات الاثنين في بوليفيا بحضور أبناء "تشي" والرئيس البوليفي ايفو موراليس الذي اتهم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) هذا الأسبوع "باضطهاد وتعذيب واغتيال" جيفارا خلال الاشهر الـ11 من حركة التمرد التي قادها في بوليفيا.

وكانت جثة المتمرد الأرجنتيني القيت في حفرة في بوليفيا وعثر عليها قبل عشرين عاما قبل إعادتها وسط مراسم تكريم إلى كوبا حيث نظمت جنازة وطنية له.

ومنذ 1997، زار اكثر من 4.7 ملايين شخص ضريح "تشي" الذي يعلوه تمثال كبير من البرونز في سانتا كلارا المدينة التي تعتبره ابنها بالتبني منذ الانتصار الحاسم الذي حققه فيها في ديسمبر 1958 على قوات الديكتاتور الكوبي فولجنسيو باتيستا.