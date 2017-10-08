الدولار يستقر في البنوك اليوم.. والإسكندرية الأقل سعرًا

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شهدت أسعار الدولار اليوم بالبنك المركزي استقرارًا ملحوظًا، مسجلاً 17.70 جنيه للبيع و17.60 جنيه للشراء.

وسجل بنك عودة أعلى سعر اليوم بـ17.72جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى، بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك الزراعي المصري وبنك الإسكندرية والبنك العربي 17.68 للبيع، و 17.58 للشراء.

فيما سجَل الدولار بالبنك العربي الإفريقي و"إتش إس بي سي" وبنك قناة السويس وكريدى أجريكول والبنك المصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات وبنك المشرق 17.71 للبيع، و17.61 للشراء.



أما البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك البركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك مصر إيران وبنك أبو ظبي الإسلامى فقد سجل الدولار 17.70 للبيع، و 17.60 للشراء،



العملات الأجنبية:

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شهدت متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية وفقًا لمؤشرات البنك المركزى استقرارًا ملحوظًا اليوم، ليسجل اليورو 20.82 للبيع، 20.70 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترلينى 23.49 جنيه للبيع، و23.35 جنيه للشراء، والفرنك السويسري 18.19 جنيه للبيع، و18.08 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.71 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.66 جنيه للبيع، و2.64 جنيه للشراء.

العملات العربية:

استقرت أيضًا أسعار العملات العربية وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، وسجَل الريال السعودي نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.62 جنيه للبيع، و58.21 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.