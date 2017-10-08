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طارق عامر يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات «النقد الدولي»

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طارق عامر يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات «النقد الدولي» طارق عامر يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات «النقد الدولي»

التحرير

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غادر طارق عامر محافظ البنك المركزي، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، متوجهًا على رأس وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتى تبدأ خلال الساعات القادمة فى واشنطن.

ومن المقرر أن يستعرض الوفد خلال الاجتماعات والندوات والمقابلات التي ستجريها مع الوفود المشاركة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجهود والمؤشرات الأخيرة، التي تؤكد نجاح البرنامج في خفض عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض البطالة، ووضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح.

ويشارك طارق عامر محافظ البنك المركزي فى مؤتمر الحوار المصرفي العربي الأمريكي الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في نيويورك حول مكافحة الإرهاب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

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كما يشارك في المؤتمر أكبر تجمع مصرفي من منطقة الشرق الأوسط والخليج والمغرب العربي والولايات المتحدة الأمريكية، ويساهم المؤتمر في وضع تصور لمستقبل تطور العلاقات مع المصارف المراسلة في ظل بيئة تنظيمية متغيرة وبناء علاقات جديدة بين المصارف العربية ومصارفها المراسلة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج فعال لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وتستمر فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد في العالم، بالإضافة إلى وفد كبير من الحكومة المصرية ورؤساء البنوك.

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التحرير

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