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المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ29.7 مليار جنيه الأسبوع الجاري

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المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ29.7 مليار جنيه الأسبوع الجاري المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ29.7 مليار جنيه الأسبوع الجاري

التحرير

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تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 29.75 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى، وذلك بهدف دعم الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة.

كما تعتزم المالية طرح هذه الأدوات عبر 3 عطاءات دورية، بزيادة بلغت 500 مليون جنيه مقارنة بعطاءات الأسبوع الماضى.

وذكرت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، اليوم الأحد، أنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91،273، 182،364) يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 27.5 مليار جنيه خلال يومي "الأحد والخميس" من الأسبوع الجاري.

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وأوضحت المالية أنه سيتم طرح آجال خزانة بقيمة 13.75 مليار جنيه لكل يوم، ليتم طرح آجلي 91 و 273 على مدار يومين بالقيمة السابقة، وكذلك آجلي 182 و364 يومًا يوم الخميس المقبل بنفس القيمة السابقة.

وكشفت المالية عن طرح أيضًا سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليار جنيه، غدًا الاثنين.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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التحرير

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