«صحة البرلمان» عن «التجارب السريرية»: تأخر كثيرا ونحن من صدَّر الطب للعالم

التحرير

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قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم التجارب السريرية يُعد خطوة على الطريق الصحيح، والدولة تمتلك مقومات كثيرة لتكون من الدول الأوائل فى هذا المجال، مشيرة إلى أنها تأخرت كثيرا فى اتخاذ قرار الموافقة على مشروع القانون.

وأوضحت ثابت، فى تصريح لـ«التحرير» أنها سبق أن تقدمت للدكتور على عبد العال رئيس المجلس باقتراح برغبة، فمصر لديها من الباحثين والمتخصصين المؤهلين للقيام بهذا الأمر على أكمل وجه، قائلة: «نحن أول من صدر الطب للعالم أجمع».

وعن تخوف البعض من أن يصبح المرضى مثل فئران التجارب أكدت النائبة أن القانون سيكون به الضمانات الكافية للمحافظة على المريض، لافتة إلى أننا كنا فى السابق بالفعل فئران تجارب لغيرنا من الدول الخارجية، ولكن على العكس سيكون لهذا القانون تأثير قوى فى منع تجارب أدوية الآخرين على المصريين.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدستور المصري أكد أن أجساد المواطنين حرمة، لذلك سيراعى مشروع القانون تطبيق نصوص الدستور، وتكون التجارب على أضيق نطاق تحت معايير معينة وواضحة، بدون أى انتهاك أو وقوع أضرار على أجساد المواطنين.

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وتابعت: «القانون جيد وسينقل الأدوية نقلة نوعية وسيجعل المواطن يحصل على الدواء فى أمان تام وأقل مضاعفات وسيحد من تكلفة الدواء، وانظروا ماذا حدث مع فيروس سي».

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم التجارب السريرية والإكلينيكية خلال الأيام الماضية، وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان أن القانون تم الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة عليه، وسيُعرض على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، لمناقشته بعد غياب سنوات طويلة من مطالبات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المهتمة بالصحة.

وقال الوزير: «ما جعلني أتحمس للقانون هو أني حينما توليت المنصب في 2015 كانت مصر في ذروة تفاقم مشكلة فيروس سي، ووجدت أن ضعاف النفوس كانوا يجرون تجارب غير سوية على مرضى فيروس سي، وكان لا بد من وقفة للدولة؛ لمواجهة استغلال المرضى وفوضى هذه الممارسات».