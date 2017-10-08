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ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

10:29 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الأحد، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 744 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح.

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