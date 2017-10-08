"تعليم أسيوط": خطة لتفعيل الأنشطة المدرسية

أسيوط - أسامة صديق:

ترأس صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأُمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.

وحضر الاجتماع عبدالفتاح أبو شامة، رئيس مجلس الأباء والأمناء والمعلمين في المحافظة، و منى محمد، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وأمناء الإدارات التعليمية المختلفة، لمناقشة الأوضاع التعليمية بمختلف الإدارات وطرح المشكلات والمعوقات التي تواجه الإدارات ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وأهميته في عرض المشكلات والمطالب ووضع الحلول المناسبة لها ، للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

وطالب وكيل الوزارة خلال الاجتماع، بتفعيل الأنشطة الصيفية بالمدارس ومراكز تنمية القدرات وتنفيذ المعسكرات والرحلات على أرض الواقع.