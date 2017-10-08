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حارب نزلات البرد بهذا العصير

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مصراوي Masrawy

حارب نزلات البرد بهذا العصير

10:33 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

حارب نزلات البرد بهذا العصير

حارب نزلات البرد بهذا العصير

(د ب أ)

تعد نزلات البرد من المتاعب الشائعة خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث يعاني المرء من سعال واحتقان في الحلق وضيق في التنفس، بالإضافة إلى الزكام.

ولمحاربة نزلة البرد بوصفة طبيعية بدلًا من تعاطي الأدوية، تنصح مجلة "فرويندين" الألمانية بتناول عصير الأناناس، حيث يحتوي الأناناس على إنزيم "البروميلين"، الذي يتمتع بتأثير مُذيب للمخاط، مما يساعد على تنقية المسالك التنفسية، كما أنه يمتاز بتأثير مُثبط للالتهابات، مما يعمل على تخفيف آلام الحلق.

ولزيادة مفعول عصير الأناناس، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بإضافة عصير الليمون والعسل والزنجبيل إليه. ويتم تحضير العصير بالنسب التالية:

- 1 كوب من عصير الأناناس الطازج
- ربع كوب من عصير الليمون الطازج
- 1 قطعة من الزنجبيل
- 1 ملعقة طعام من عسل النحل
ويُشرب العصير على مدار اليوم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات بكمية تقدر بنحو ربع كوب.

 

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