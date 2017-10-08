عريس سنغافوري اكتشف خيانة عروسته له فانتقم بهذه الطريقة

كتب - هشام عواض:

فاجئ عريس سنغافوري ضيوفه في حفل زفافه بكشفه خيانة عروسته له، وذلك بعرض فيديو لها وهي برفقة شخص آخر.

ذكرت صحيفة ذا سن" الأمريكية، أن عريس من سنغافورا قرر أن يكون حفل زفافه، مكان لفضح خيانة عروسته له أمام الجميع قائلًا "اذهبي إلى الجحيم".

وكان قد تسرب الشك إلى قلب العريس قبل أسابيع من حفل زفافه أن خطيبته على علاقة بشخص آخر، مما دفعه إلى الاستعانة بمحققة خاصة، للتجسس عليها، وقد تأكد من خيانة حبيبته له وانتظر لحظة حفل الزفاف لانتقام منها.

وأوضح مقطع الفيديو الذي عرضه العريس، عروسته وهي برفقة شخص آخر، وهو الأمر الذي أصاب الضيوف بالدهشة، وترك العريس حفل الزفاف غاضبًا.

وقالت المحققة الخاصة التي تدعى "زو" وتبلغ 42 عامًا، إنها ظلت 6 أسابيع تراقب العروسة وما أن تأكدت من أنها على علاقة بشخص أخر، قامت بتصويرها وأخبرت العريس، وتفاجأت بعرض الفيديو في حفل زفافهما.