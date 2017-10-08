6 أعراض تستلزم استشارة طبيب العيون فورا

(د ب أ) -

شددت الرابطة الألمانية لأطباء العيون على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض التالية:

أضواء خاطفة: رؤية أضواء خاطفة على الرغم من عدم وجود أية مصادر لها في البيئة المحيطة قد تنذر ببدء انفصال الشبكية.

حلقات ملونة: رؤية حلقات ملونة حول مصدر الضوء مع الشعور بآلام شديدة بالعين تشير إلى ارتفاع شديد في ضغط العين، مما يهدد المريض بالإصابة بالعمى.

قطرات سوداء: إذا تقاطرت قطرات سوداء من أعلى إلى أسفل عبر العين، فقد يرجع ذلك إلى حدوث نزيف بالعين.

صور مزدوجة: رؤية صور مزدوجة لها أسباب عدة، منها التهاب في محجر العين أو ورم أو الإصابة بسكتة دماغية.

احمرار العين: قد يحدث احمرار العين بسبب جفاف الهواء، ولكن في حال عدم زوال الاحمرار من تلقاء نفسه، فقد يدل ذلك على الإصابة بالتهاب خطير لا يجوز الاستهانة به؛ لأنه قد يؤدي إلى فقدان البصر.

تدهور الرؤية: تدهور الرؤية أو عدم رؤية أي شيء بشكل مفاجئ قد يرجع سببه إلى انسداد الشرايين، والذي يمكن أن تعقبه الإصابة بسكتة دماغية.