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الفواكه المجففة .. مفيدة للصحة ولكن انتبه لهذه الامور

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مصراوي Masrawy

الفواكه المجففة .. مفيدة للصحة ولكن انتبه لهذه الامور

10:00 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

الفواكه المجففة .. مفيدة للصحة ولكن انتبه لهذه الامور

الفواكه المجففة .. مفيدة للصحة ولكن انتبه لهذه ال

(د ب أ) -

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الفواكه المجففة تعد مفيدة للصحة؛ حيث إنها تزخر بالألياف الغذائية والعناصر المغذية، وبالتالي فهي تساعد على الشعور بالشبع بسرعة، ومن ثم فهي تعتبر بمثابة مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني أن الفواكه المجففة تنطوي على عيب يتمثل في أنها غنية بالسعرات الحرارية؛ حيث تحتوي ملعقة طعام مملوءة بالفواكه المجففة على 70 سعرا حراريا، أي أن عبوة 100 جم تحتوي على نحو 300 سعر حراري أو أكثر، خاصة إذا تم إضافة السكر أو العسل إلى الفواكه المجففة.

لذا تنصح "فرويندين" بتناول الفواكه المجففة بحرص وحذر؛ حيث يكفي إضافة ملعقة طعام مملوءة بالفواكه المجففة إلى وجبة الحبوب. وكبديل يمكن تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال مع وجبة الحبوب.

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مصراوي Masrawy

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