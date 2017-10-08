إصابة 13 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 13 شخصًا باشتباه تسمم، اليوم الأحد، عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مركز البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كلاً من: "إسراء علاء عبدالسميع ، محمد أحمد عبدالسميع، عزة عبدالسميع أحمد، ماهر عبدالسميع أحمد، عمرو أحمد عبدالسميع ، سامية محمود حسن، إبراهيم ثروت السيد، أسماء ثروت السيد، أمل محمود علي، اعتماد أحمد محمد، مريم عصام البدري، نورا عصام البدري، رشاد محمد علي، جميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بشارع البحر ببندر البلينا مصابين باشتباه تسمم وحالة إعياء شديد وقيئ مستمر.

بسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "فاسد"، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6041 إداري المركز لسنة 2017.