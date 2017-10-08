أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 13 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 13 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج

10:01 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

إصابة 13 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 13 شخصًا باشتباه تسمم، اليوم الأحد، عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مركز البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كلاً من: "إسراء علاء عبدالسميع ، محمد أحمد عبدالسميع، عزة عبدالسميع أحمد، ماهر عبدالسميع أحمد، عمرو أحمد عبدالسميع ، سامية محمود حسن، إبراهيم ثروت السيد، أسماء ثروت السيد، أمل محمود علي، اعتماد أحمد محمد، مريم عصام البدري، نورا عصام البدري، رشاد محمد علي، جميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بشارع البحر ببندر البلينا مصابين باشتباه تسمم وحالة إعياء شديد وقيئ مستمر.

بسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "فاسد"، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6041 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 13 شخصا بتسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

    أخبار

  • حبس سائق أتوبيس بمدرسة خاصة دهس تلميذة في سوهاج

    أخبار

  • القبض على محام مطلوب من الإنتربول الدولي

    أخبار

  • السيطرة على حريق في نادي رحلات دون خسائر بشرية بسوهاج

    أخبار

إعلان

4f566b846a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية