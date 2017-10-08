تنفيذ قوافل الإصحاح البيئي في خمس قرى بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أعلن الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، تنفيذ خطة قوافل الإصحاح البيئي للجامعة للفصل الدراسي الأول لعام 2017/2018 عن الفترة من 9 أكتوبر الجاري، وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وتشمل خطة القوافل جميع تخصصات: (الطب البشري، والطب البيطري، وطب الأسنان، والإرشاد الزراعي، والصيدلة، والتمريض، مع صرف العلاج، والدواء بالمجان).

وتنفذ القوافل في خمس قرى رئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتشمل قرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية غدًا الإثنين، وفي قرية أبوطفيلة بمركز ومدينة القنطرة غرب يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر، وفي قرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين الجديدة يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر، وفي قرية السلام الجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر، وتختتم فعالياتها بقرية جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق يوم الإثنين الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل.