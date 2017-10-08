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4 شاشات عملاقة لعرض مباراة مصر والكونغو بالفيوم

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مصراوي Masrawy

4 شاشات عملاقة لعرض مباراة والكونغو بالفيوم

09:57 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

4 شاشات عملاقة لعرض مباراة مصر والكونغو بالفيوم

شاشة جامعة الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قال محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي إنه سيتم عرض مباراة مصر والكونغو من خلال 4 شاشات عملاقة موزعة على: "ميدان عبدالمنعم رياض، جامعة الفيوم، ونادي الساحة الشعبية بمدينة الفيوم، عزبة شريف والي التابعة لقرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق".

وقال الدكتور عاصم مرسي مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، إن حوالي 172 مركزا للشباب سيتم عرض المباراة داخلها من خلال شاشات التليفزيون التابعة لها.

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