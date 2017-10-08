أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش السوري "يطوق" مسلحي تنظيم الدولة في الميادين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش السوري "يطوق" مسلحي تنظيم الدولة في الميادين

10:09 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

الجيش السوري

لندن- (بي بي سي):

أعلن الجيش السوري أن قواته تمكنت من تطويق مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الميادين، أحد آخر معاقلهم في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات الجيش استعادت السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات وطوقت إرهابيي (داعش) في مدينة الميادين".

ويأتي هذا بعد يومين من نجاح القوات السورية المدعومة من سلاح الجو الروسي في دخول البلدة، الواقعة في محافظة دير الزور الغنية بالنفط.

ينظر لبلدة الميادين على أنها العاصمة الأمنية والعسكرية لتنظيم الدولة، ويشكل فقدها ضربة قوبة للتنظيم.

وكانت الميادين والبوكمال القريبة من الحدود العراقية ملاذا للمسلحين الهاربين من معركة شمال الرقة أمام المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من الولايات المتحدة.

وتقع الميادين التي بسط تنظيم الدولة سيطرته عليها منذ عام 2014 على الضفة الغربية لنهر الفرات، بين مدينة دير الزور حيث ما يزال التنظيم يحتفظ ببعض المواقع، والحدود السورية.

وما زال تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على نصف محافظة دير الزور بالرغم من تقدم القوات السورية وتحالف "قوات سوريا الديمقراطية".

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش السوري يعلن سيطرته على مناطق جديدة في مدينة الميادين

    أخبار

  • تحرير الشام تتوعد فصائل درع الفرات في محافظة إدلب

    أخبار

  • كيري يهاجم في واشنطن بوست: الاتفاق النووي ليس لعبة في يدك

    أخبار

  • تواصل التعاون الاقتصادي مع كردستان ولكن بالتنسيق مع

    أخبار

إعلان

57d8be48df.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد